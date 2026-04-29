Arkeologisk jackpot i Norge: massiv vikingskatt funnet

Et stort funn er gjort i Norge, melder Verdens Gang. Personer utstyrt med metalldetektorer har funnet en massiv vikingskatt bestående av over 3000 sølvmynter (og de er ikke ferdige ennå). Myntene antas å stamme fra perioden mellom 1040 og 1050 og stammer fra flere regioner, der Danmark, England, Tyskland og selvfølgelig Norge nevnes spesielt.

Myntene sies å være svært godt bevart, noe som gjør det mulig å identifisere hvem som har preget dem, deriblant de ikoniske vikingkongene Harald Hardråde og Knut den store. Tom Svellet, leder av kulturutvalget i Innlandet fylkeskommune, er naturlig nok svært fornøyd og sier i en offisiell uttalelse:

"Det er helt fantastisk at Norges største myntskatt fra vikingtiden er funnet her i Innlandet."

Myntene antas å ha vært oppbevart i et slags kar, som imidlertid har gått i oppløsning i løpet av de rundt 1000 årene skatten har ligget nedgravd, og de har ligget på et jorde, noe som har ført til at myntene har blitt spredt over et stort område på grunn av pløying. Arkeologer er nå i gang med å undersøke og samle inn alt, og forhåpentligvis får vi se skatten på et norsk museum i en ikke altfor fjern fremtid.