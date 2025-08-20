Arknights: Endfield spin-off annonsert

Arknights: Endfield er neste steg for Hypergryphs populære franchise, og tilbyr spillerne en annen type opplevelse enn det opprinnelige tårnforsvarsspillet. Denne gratis spin-offen kombinerer fartsfylt action-RPG-kamp med strategiske elementer fra fabrikksimulering, slik at spillerne ikke bare kan kjempe mot fiender, men også bygge og administrere anlegg.

HQ

Spillerne vil igjen ta kontroll over forskjellige operatører, hver med sine egne evner og spillestil, mens de utforsker nye miljøer og møter en rekke utfordringer. Ifølge Hypergryph er spillet planlagt utgitt på PlayStation 5, PC, iOS og Android, noe som gjør det bredt tilgjengelig på tvers av plattformer. En nylig utgitt trailer gir en første titt på spillingen og atmosfæren i dette ambisiøse prosjektet, ta en titt nedenfor.