Arlo Essential Outdoor 2nd Generation

Arlo har blitt noe av en go-to for relativt brukervennlig overvåking, og med god grunn. Det blanke, hvite plastskallet begynner riktignok å bli litt kjedelig å se på, men takket være en innovativ, velfungerende programvareplattform og solid maskinvare er det nå mange som kjenner til merket og ikke kjenner til noen av konkurrentene.

Arlo har gjentatte ganger forsøkt å nå ut til et enda bredere publikum ved å tilby billigere alternativer til de ganske dyre modellene Pro og Ultra, og det er akkurat det vi har å gjøre med i dag.

Dette er Essential Outdoor Camera, og mer spesifikt andre generasjon av disse mer budsjettvennlige utendørskameraene, som tilbyr sømløs integrering i Arlo-økosystemet, 2K-video og farger Night Vision. Og hva mer er, de er trådløse.

Selv om det kan være litt vanskelig å finne lokale priser i skrivende stund, kan du få tre Essential 2nd Gen -kameraer for litt over halvparten av prisen på ett Ultra, altså litt over 189 dollar via det amerikanske nettstedet mot 299 dollar. Det er ganske vanvittig, og kompromissene er ikke på langt nær så store som du kanskje tror.

For det første er Essential Outdoor 2nd Gen helt trådløs, og Arlo lover fire måneders batterilevetid på en enkelt lading. Dette er selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner, ettersom det avhenger av aktivitetssonene du angir og hvor ofte kameraet aktivt må fokusere, ta opp og lagre. Når det er sagt, er to måneders batterilevetid ikke noe å kimse av, og når det virkelig ikke er noe problem å lade det nå og da, tar vi det som en seier. Det finnes også en sirene, en mikrofon, den fungerer på 2,4 GHz WI-FI, men settes opp via Bluetooth og leveres med en Wall Mount.

Med andre ord går du ikke glipp av noen spesifikke funksjoner her, det er til og med en innebygd høyttaler for toveis lyd og en 6200K spotlight. Selve objektivet er en 1/2,7" sensor som kan ta bilder på 130 grader med 4 megapiksler. Det er opptil 12x digital zoom, samt innebygd PIR Motion Detection, som fungerer, spør du meg, like bra som de dyrere Pros.

Du kan ta opp i opptil 2560x1440, som er 2K, og hvis du bytter til Night Vision blir det presentert i farger, noe som gjør underverker for den generelle klarheten. Samlet sett er dette bare en seier hele veien.

Og likevel ikke, for det er noen kompromisser å kvitte seg med her. For det første er det ingen lokal lagring, så alt som tas opp må sendes direkte til skyen. Dette er problematisk hvis den sitter i utkanten av et WI-FI-nettverk, og enda mer beklagelig siden det stort sett gjør Arlo Secure -abonnementet nødvendig. Ja, du får en liten prøveperiode, men det er Secure som gjør faktisk lagring av klipp i skyen mulig.

Det betyr imidlertid ikke at dette ikke er en god deal for et Arlo-kamera, og hvis du allerede har Secure, er Essential -serien så bra at du enkelt kan hoppe over Pro og Ultra -serien.