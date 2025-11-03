Armageddon vil forsøke å redefinere Marvel-universet i juni 2026

HQ

Det ser ut til at vi kan forvente at Marvel Universe vil gjennomgå en betydelig endring i løpet av den kommende sommeren, ettersom Marvel Comics nå har avslørt en ny stor begivenhet kjent som Armageddon.

Det regnes som en massiv definerende forekomst som vil endre "ansiktet til Earth's Mightiest Heroes på en måte som ikke er sett siden Avengers: Disassembled, hendelsen som omdefinerte teamet for det 21. århundre."

I kunngjøringen for denne hendelsen nevnes det at grunnlaget for Armageddon allerede er lagt gjennom tegneserier som Captain America (2025) og Ultimate Universe. Når det gjelder hvem som styrer Armageddon, vil den bli skrevet av Chip Zdarsky, og dette er faktisk alt vi vet om denne tegneserien for øyeblikket. Marvel forklarer bare at den vil lanseres i juni 2026, og at et reklamebilde for hendelsen nå også er tilgjengelig.

