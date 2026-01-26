Arman Tsarukyan beskriver Paddy Pimblett som en "søppelbøtte" etter nederlaget mot Gaethje i UFC

HQ

Paddy Pimblett tapte for Justin Gaethje etter en enstemmig avgjørelse i Las Vegas. Gaethje ble midlertidig UFC-mester i lettvekt og vil derfor kjempe om den ekte lettvektstittelen med Ilia Topuria i løpet av året, selv om seieren var knepen (48-47, 49-46, 49-46). Pimblett led sitt første UFC-nederlag noensinne (fjerde nederlag totalt av hans 27 kamper i MMA), men UFC-sjef Dana White sier at den 31 år gamle Engligh-fighteren fortsatt er en av de største fighterne i divisjonen, og viste at han " er tøff, han er holdbar, spesielt mot Gaethje, og du spiser de slagene fra ham" (via SkySports).

Ikke alle var like vennlige. Arman Tsarukyan har klaget mange ganger på at Pimblett fikk sjansen til å kjempe mot Gaethje om interimtittelen i stedet for ham, og etter kampen skrev han "Det er det som skjer når du blir begavet med muligheter og dyttet opp på rangeringen på kunstig vis, en helt ufortjent tittelkamp for Paddy. Gratulerer til Justin. Han viste virkelig hjerte, og i motsetning til andre vil han ta kampen mot meg. Respekt", skrev han på sosiale medier.

Armeneren fortsatte å kritisere Pimblett i et intervju med Paramount UFC (via MMA Weekly), hvor han kalte ham en "søppelbøtte". "Jeg sa til alle at Justin kom til å vinne på avgjørelse. Jeg forsto ikke engang kampplanen hans. Han ville bokse mot Gaethje, men han kunne ikke bryte mot ham. Han kunne ikke bokse ham. Han er bare litt ung, og han har bedre hake. Men han er en søppelbøtte."