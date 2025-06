Arman Tsarukyan svarer på kjepphøye kommentarer fra Ilia Topuria: "Du bør be om at det ikke skjer noe med Charles..."

HQ

Denne helgen går en av årets mest etterlengtede kamper av stabelen i Las Vegas: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira, som kjemper om lettvektsbeltet. Den georgiske og spanske fighteren, en av de mest populære figurene i MMA, snakket i et intervju med New York Post Sports om Arman Tsarukyan, reservefighteren i tilfelle Topuria eller Oliveira skulle avlyse i siste øyeblikk. Og han tror ikke armeneren er god nok til å slåss mot noen av dem.

"Det er en dårlig avgjørelse for ham. Jeg vet ikke hvorfor han sa ja. Selv med Charles ville han slitt mye. Og med meg? Han har ingen sjanser. Ingen sjanser. Første runde. De første minuttene av kampen. Hva skal han gjøre? Gå for nedtagningene. Kom igjen, kompis", sa Topuria, og bagatelliserte Tsarukyan.

Armeneren var naturligvis ikke enig i ordene hans, og svarte kontant på X. "Du bør be om at det ikke skjer noe med Charles, for jeg er den verst tenkelige matchupen for deg i denne divisjonen. Det er en grunn til at du kjemper mot fyren jeg allerede har slått, og ikke meg, for det beltet".

Sannheten er at Tsaruykan kommer rett fra en rekke på fire seire i lettvekt, inkludert å slå Oliveira på delt beslutning på UFC 300 i april 2024, og har vært to ganger lettvektsutfordrer til Islam Makhachev, den tidligere lettvektsmesteren som forlot beltet da han flyttet til weltervektsdivisjonen, selv om de ikke endte opp med å slåss på grunn av at begge trakk seg før kampen på grunn av skader.

Hvis du er interessert i Topuria vs. Oliveira, kan du se kampen live her. Dessverre er det på et svært ubeleilig tidspunkt for europeiske fans...