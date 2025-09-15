Armand Duplantis setter verdensrekord i stavsprang for 14. gang i karrieren

HQ

Armand Duplantis har ikke skuffet sine millioner av fans og har satt ytterligere 14 verdensrekorder i stavsprang, samtidig som han tok gull for Sverige i friidretts-VM i 2025. Søndag kveld i Tokyo hoppet han 6,30 meter og sikret seg verdensmestertittelen.

"Det er bedre enn jeg kunne ha forestilt meg. Å gi dere denne verdensrekorden er fantastisk. Jeg er bare så glad", sa han. I OL i 2021 vant Duplantis en av sine første store titler på samme grunnlag, men tribunene var tomme på grunn av pandemi. Nå jublet tusenvis av fans for ham.

Langt bak var rivalene hans, grekeren Emmanouil Karalis, som hoppet 6 meter, og australieren Kurtis Marschall, som hoppet 5,95.

Dette er fjerde gang han slår sin egen rekord i år, fra 6,27 til 6,30. Er det noen grense for Duplantis som 25-åring?

Den utrolige statistikken til Mondo Duplantis

Ingen annen mann i historien har slått flere verdensrekorder enn Duplantis i stavsprang. Bare to andre menn i historien har hoppet 6,10 meter eller høyere, Renaud Lavillenie (som hadde den forrige rekorden på 6,16 meter i 2014) og Sergey Bubka. Han har gjort det 33 ganger, mens de to andre har gjort det 12 ganger til sammen.

Duplantis har nå vunnet tre gull i stavhopp i VM (Eugene 2022, Budapest 2023, Tokyo 2025), tre VM-gull innendørs (Beograd 2022, Glasgow 2024, Nanjing 2025), tre EM-gull (Berlin 2018, München 2022, Roma 2024), ett fra innendørs-EM (Torun 2021) og gull i to olympiske leker, Tokyo 2021 og Paris 2024.