Armatus bringer Returnal-lignende action til en demonisk versjon av Paris

Har du trasket gjennom den malte verdenen til Clair Obscur: Expedition 33 nylig og tenkt "hva om dette spilte mer som Returnal?" I så fall har vi noen gode nyheter å dele siden utvikleren Counterplay Games startet kveldens Xbox Partner Preview med å presentere Armatus for verden.

Dette er et actionspill som har et flytende og elegant gameplay som minner litt om Housemarques kritikerroste spill, men alt foregår i en versjon av Paris som er langt fra den romantiske lysbyen vi alle kjenner. Denne varianten av den franske hovedstaden har blitt overkjørt av horder av demoner og monstre, og som en navnløs kriger tilkalt av de få restene av menneskeheten er det din plikt å slå tilbake mot helveteskreftene og krysse Scoured Path for til slutt å finne The Sunless Gate i et forsøk på å redde menneskeheten fra fullstendig utslettelse.

Det skal være et tøft og utfordrende spill som "vil sette deg på prøve" og kreve "forberedelse, øvelse og dyktighet", Armatus kommer til de fleste plattformer når det lanseres i 2026. Forvent at spillet kommer på PC, Xbox, PS5 og Switch 2, og det er også lovet for Game Pass og Xbox Play Anywhere. Sjekk ut avsløringstraileren nedenfor.