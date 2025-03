Armenia og Aserbajdsjan inngår utkast til fredsavtale for å få slutt på flere tiår med konflikt

HQ

Mens skumringen senker seg over Sør-Kaukasus, i skyggen av en 40 år lang konflikt, presenterte Armenia og Aserbajdsjan torsdag et utkast til fredsavtale, noe som gir et forsiktig håp om stabilitet i det splittede Sør-Kaukasus (via Reuters).

Avtalen, som har blitt til gjennom sporadiske samtaler siden Aserbajdsjan gjenerobret Nagorno-Karabakh i fjor, har blitt forsinket fordi Baku krever at Jerevan endrer sin grunnlov - et krav Armenias leder har anerkjent, men ennå ikke fulgt opp.

Avtalen innebærer angivelig at styrker fra tredjeland - inkludert Russland og EU - ikke får operere langs den militariserte 1000 km lange grensen. De diplomatiske kranglene fortsetter imidlertid, mens den gjensidige mistilliten ulmer.