Armor King slutter seg til Tekken 8 i høst

HQ

Det var faktisk bare her om uken at vi kunne fortelle at Muay Thai-fighteren Fahkumram blir den neste karakteren som blir med i Tekken 8, og at det også kommer to til senere i år. Nå har høstens fighter blitt avslørt, og det er ingen ringere enn Armor King.

I en ny trailer for spillet får vi se noen av Fahkumrams nye angrep og hvordan han ser ut i Tekken 8, der det også avsløres at han blir med i rollebesetningen 10. juli (tre dager tidligere for de som har kjøpt tidlig tilgang). Videoen avsluttes med at Armor King dukker opp, spytter litt ild, og så får vi vite at han lanserer i løpet av høsten.

Eventuelle gjestekarakterer (og redaksjonens favoritt Bob) må tilsynelatende vente. Hva synes du om valget av Armor King, og hvem håper du mest vil dukke opp?