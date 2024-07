Armored Core VI har nå solgt over 3 millioner eksemplarer

HQ

Det sjette spillet i FromSoftwares serie med mecha-spill, Armored Core VI: Fires of Rubicon, har solgt veldig bra. Og i dag kunne selskapet med glede kunngjøre at det har klart å selge hele tre millioner eksemplarer siden lanseringen i august i fjor, noe de takket alle spillerne for via et innlegg på X.

Suksessen lover selvfølgelig også godt for fremtidige titler, selv om fansen fortsatt håper på nytt nedlastbart innhold til Armored Core VI, noe FromSoftware har vært litt tvetydige om. Men å dømme etter en arbeidsplassannonse fra forrige måned (takk, Insider Gaming), er det håp om at nytt innhold er på vei.

Spiller du fortsatt Armored Core VI, og hva er dine tanker om spillet?