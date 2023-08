Armored Core VI inntar førsteplassen på salgslistene i Storbritannia

HQ

Amored Core VI: Fires of Rubicon har inntatt førsteplassen på de britiske salgslistene for fysiske spill, etter at spillet ble lansert så sent som på fredag.

Armored Cores tilbakekomst er et bevis på at uansett hva FromSoftware velger å lansere, vil fansen være interessert. Vi forventer ikke Elden Ring-suksess her, men det er tydelig at Souls-spillene og selskapets andre RPG-er har bidratt til interessen for denne tilbakevendingen til mech-action.

Resten av topp 10-listen er fylt ut av de vanlige mistenkte, inkludert Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, FIFA 23, Hogwarts Legacy og mer. Se hele listen nedenfor:



Armored Core VI: Fires of Rubicon

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Kongerikets tårer

FIFA 23

Hogwarts Legacy

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mortal Kombat 11 Ultimate

Minecraft (Switch)

The Witcher III: Wild Hunt GOTY-utgaven

Grand Theft Auto V



Takk, PushSquare.