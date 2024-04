Armored Core VI-mod legger til co-op

HQ

Modderen bak Elden Ring sin sømløse co-op har jobbet hardt for å få vennene dine med i Armored Core-kampanjen, og nå er den endelig her.

LukeYuis nye mod lar opptil seks spillere delta i hovedkampanjen i Armored Core VI: Fires of Rubicon. Den legger også til invasjoner i spillet, slik at du og vennene dine kan bli angrepet av skurkaktige AC-er som styres av andre spillere.

Det er verdt å merke seg at modden er på et tidlig alfa-stadium, så du kan støte på en feil eller to hvis du laster den ned. For øyeblikket er det ikke mulig å spille sammen i Ice Worm-oppdraget, som LukeYui er i ferd med å fikse.