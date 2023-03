Army of the Dead animasjonsserie har stoppet opp

Zack Snyders Army of the Dead var en actionfylt hit for Netflix, noe som selvfølgelig betydde at streameren forberedte seg på å lage en animert spin-off-serie og en oppfølger til filmen. Det ser imidlertid ut til at arbeidet med å utvide Army of the Dead-universet kan ha stoppet opp.

Når han snakket om The Nerd Queens podcast, sa Snyder at det er en " liten stall" på den animerte prequelen, med tittelen Lost Vegas. Premisset for serien er der, da den vil fokusere på Las Vegas i de tidlige dagene av zombieutbruddet. Snyder sier imidlertid at "av tekniske årsaker gikk det litt av skinnene."

Oppfølgeren til Army of the Dead kan også være litt død i vannet, som Snyder forklarer at hans prioritet er hans sci-fi-univers, som debuterer med filmen Rebel Moon senere i år. "Det er ikke en liten tidsforpliktelse ... En sci-fi-ting i denne skalaen krever mye oppmerksomhet for å få det hele til å gi mening. Det er en veldig sammenkoblet verden.

Noe som imidlertid går bra, er anime-serien Twighlight of the Gods, som Snyder sier at han jobber med hver dag og har "smidd fremover utrolig bra."

Hvilke av disse kommende Zack Snyder-prosjektene er du mest spent på?