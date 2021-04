Army of the Dead blander 300 med World War Z i ny trailer

Du ser på Annonser

Etter fjorten år i utviklingshelvete kunne Zack Snyder i februar fortelle at den andre zombie-filmen hans, Army of the Dead, endelig var klar for premiere på enkelte kinoer den 14. mai med en kort teasertrailer som ikke fortalte stort. Da er det greit å få en skikkelig trailer som gir en bedre indikasjon på hva som er i vente.

I løpet av de nesten tre minuttene denne første, skikkelig Army of the Dead-traileren varer blir det nemlig meget klart at dette blir en zombie-film i ordentlig Snyder-stil med visuelle godbiter, sakte film, noen særegne slemminger og selvsagt gladvold til tusen når den kommer på Netflix den 21. mai.