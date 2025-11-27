Arne Slot er "ikke truet" til tross for Liverpools dårligste periode på 70 år

HQ

Arne Slot uttalte seg på en pressekonferanse dagen etter 1-4-tapet på Anfield mot PSV Eindhoven i Champions League. Kilder sier til BBC Sport at Slot ikke er under "overhengende" trussel, og at samtalene med klubben har vært de samme siden han kom til laget for halvannet år siden.

"Vi kjemper videre. Vi forsøker å forbedre oss, men samtalene har vært de samme som de har vært de siste halvannet årene", sa Slot på den ordinære pressekonferansen før søndagens Premier League-kamp mot West Ham. Han sa at han alltid har hatt press, i fjor var han under press for å vinne ligaen, "men nå er det en annen type press fordi vi har tapt så mange kamper."

De dårligste resultatene for Liverpool på 70 år

Ifølge statistikken er dette den dårligste perioden for Liverpool på over 70 år. Vi må tilbake til 1953 for å finne en lignende rekke med ni tap og tre seire i løpet av 12 kamper. Det verste er at Liverpool har tapt tre kamper på rad (Nottingham Forest 0-3, Manchester City 0-3 og PSV 1-4), noe som ikke hadde skjedd siden desember 1953.

Liverpool har falt fra førsteplass til 12. plass i Premier League med seks seire og seks tap, og møter West Ham på søndag og Sunderland onsdag 3. desember i Premier League.