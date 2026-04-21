Arne Slot forventes å fortsette i Liverpool dersom de sikrer seg en Champions League-plass

HQ

Til tross for et drastisk formfall vil Arne Slot fortsette å trene Liverpool neste sesong, ifølge Sky Sports. En viktig faktor for det har vært den siste tidens nedtur for Chelsea, med fire tap på rad, som har hjulpet Liverpool nærmere å sikre seg femteplassen i ligaen som gir Champions League neste sesong.

Med 55 poeng, 15 bak serieleder Arsenal, blir Liverpool troféløse denne sesongen, men en luke på sju poeng mellom Liverpool (5. plass) og Chelsea (6. plass) betyr at Liverpool spiller Champions League som vanlig. Å gå glipp av det vil være det eneste scenarioet hvor Slot kan få sparken, ifølge Sky-ekspert Jamie Carragher: "Det er nok en splittelse i Liverpool-supporterne om han skal bli eller gå, men det jeg hører er at Slot vil være Liverpool-manager neste sesong dersom de kan sikre seg Champions League-kvalifisering, noe de ser ut til å gjøre akkurat nå".

Arne Slot vant Premier League-tittelen, den andre siden 1990, i sin første sesong i Liverpool. De dyre signeringene i sommer gjorde ikke laget bedre, men det ble definitivt dårligere uten Diogo Jota, som gikk bort i sommer.

Ifølge Sky Sports er det ventet at flere nye spillere vil bli hentet inn på sommerens overgangsmarked for å kompensere for Mohamed Salahs exit, med Yan Diomande fra RB Leipzig som et av hovedmålene for en ny spiss.