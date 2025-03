Arne Slot har et forslag til å forbedre Champions League-formatet etter å ha vært "så uheldig": "Kanskje jeg snakker for tidlig..."

HQ

Liverpools eliminering fra Champions League var spesielt smertefull fordi den kom mens det engelske laget var favoritt til tittelen, etter å ha gjort et nesten perfekt løp i ligafasen tidligere i sesongen - som erstattet den tradisjonelle gruppespillet -: De vant syv kamper på rad, sikret seg førsteplassen og tapte bare den siste kampen med et lag bestående av innbyttere.

Det har fått trener Arne Slot til å lure på om det var verdt det: "Det er noe å ta med i betraktningen nå, om hvor mye det er verdt å ende på førsteplass på tabellen hvis du kan møte Paris Saint-Germain i neste runde", sa han på pressekonferansen etter kampen, som endte med straffesparkkonkurranse.

Slot har bare gode ting å si om PSG, og mener de er det beste laget de har møtt denne sesongen ("Hvis du må gå ut, så gå ut på den måten som vi gjorde", sa han). Men han mener også at de hadde en viss (var, en stor porsjon) flaks: "Det er så, så, så uheldig hvis du er nummer 1 på tabellen og så møter Paris Saint-Germain, som er et av de beste lagene i Europa, men det er det formatet vi er i".

Formatet har debutert i år for alle UEFAs klubbturneringer, så det kommer ikke til å endre seg igjen, men Slot mener det bør endres. "Kanskje jeg snakker for tidlig nå, men kanskje det ville vært mer rettferdig at etter mellomrunden spiller den som vinner ligatabellen mot det laget som ligger lavest etter at lagene har spilt".

Hadde dette vært tilfelle, ville Liverpool ha spilt mot Club Brugge (som endte på 24. plass på tabellen, men slo Atalanta 5-2 i sluttspillet), og Barça, nummer to, ville ha spilt mot Feyenoord. PSG, som endte på 15. plass, ville ha møtt Inter Milan, som ble nummer fire i ligafasen.

Forskjellen mellom å ende på 1. eller 8. plass i Champions League

Formatet gjør at de åtte beste lagene automatisk kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, mens lagene mellom 9 og 24 måtte spille et tidligere utslagsspill. PSG endte på 15. plass, og måtte dermed spille mot Brest, som endte på 18. plass... og PSG vant 10-0 sammenlagt.

På grunn av måten systemet fungerer på, møter topp 1- og 2-lagene lagene som endte ligafasen mellom 15, 16, 17 eller 18, mens lagene som endte ligaen på 7. eller 8. plass møter lagene som endte på 9., 10., 23. eller 24. plass. Å toppe ligaen betyr færre sjanser til å møte et av de "teoretisk" beste lagene fra sluttspillet (de som ender på 9. eller 10. plass), og flere sjanser til å møte et lag fra midten av tabellen. En 7. eller 8. plass betyr i stedet at man risikerer å møte et av de "bedre" lagene, 9. eller 10. plass i åttedelsfinalene... men man får også sjansen til å møte et av de "dårligste" kvalifiserte lagene, 23. eller 24. plass.

I en turnering som Champions League er det til syvende og sist umulig å forutsi hvor de mest formsterke lagene vil havne... og også om du vil være heldig: Hvis Liverpool hadde blitt paret med Benfica - og PSG med Barça - som ble avgjort av flaks, kan historien være annerledes nå.