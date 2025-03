Arne Slot sier "det var den beste fotballkampen" han noen gang har vært vitne til, til tross for utvisning

HQ

Tirsdagens utslagskamp i Champions League mellom Liverpool og Paris Saint-Germain vil gå inn i historien som en av de mest spennende og jevne utslagskampene i Champions League noensinne. To lag som var favoritter til tittelen, som møttes for tidlig, og det skuffet ikke fotballfansen... men slaget har vært stort for Liverpool, etter en så enestående sesong der de fortsatt kunne vinne Premier League og EFL Cup.

Arne Slot, Liverpools manager, sa før kampen at han håpet laget hans leverte årets beste prestasjon. Og etter det han sa etter kampen å dømme, var han fornøyd med det han så, til tross for straffetapet: "Det var den beste fotballkampen jeg noen gang har vært med på. Jeg har ikke samme historie som Liverpool som manager, men det var to lag på et utrolig høyt nivå og med en utrolig intensitet. Det var utrolig hva vi viste i de første 25."

Slot mener at de ikke fortjente å tape denne kampen etter 90 minutter. "Over 180 minutter var det kanskje fortjent at vi gikk til overtid. På overtid synes jeg Paris Saint-Germain var litt bedre enn oss i denne halvtimen".

Han er også stolt av hvordan Liverpool har forbedret seg: I fjor var de ikke med i det hele tatt, og to sesonger tidligere ble de slått ut av Real Madrid med 5-2 på hjemmebane. "Hvis - hvis, hvis - du må gå ut, så gå ut på den måten som vi gjorde mot et av de beste lagene i Europa, og gjør en slik kamp ut av det."

Slot mener også at "det bare var ett lag" i andre omgang, og at de var friskere, på spørsmål om Premier League-kampen i helgen påvirket laget og trettheten (PSG valgte å bruke flere innbyttere under Ligue 1-kampen forrige helg). Han beklaget også at de, etter å ha spilt en nesten perfekt ligafase og vunnet syv av åtte kamper, ble paret sammen med et sterkt lag som PSG. "Kanskje det hadde vært mer rettferdig at den som vinner ligatabellen etter mellomrunden spiller mot det laget som ligger lavest etter at lagene har spilt".