Arne Slot sier "følelsene tok overhånd" etter at han så rødt kort på Goodison Park

HQ

Arne Slot hadde en av sine verste kvelder som Liverpool-trener forrige helg, da laget hans slapp inn et mål i siste minutt mot Everton. Liverpool vinner ett poeng i Premier League, sju poeng foran Arsenal: en ønskelig posisjon for enhver klubb, men den kunne vært større om de hadde forsvart seg bedre mot Everton.

Dette resulterte i et slagsmål etter kampen, der to spillere fikk rødt kort: Curtis Jones fra Liverpool og Abduolaye Doucouré fra Everton: Jones konfronterte Doucouré etter at han hadde feiret målet foran Liverpool-fansen som var på Goodison Park for siste gang. Arne Slot og assistent Sipke Hulshoff fikk også rødt kort for sin innblanding i konfrontasjonen.

"Jeg tror det som skjedde var at ekstratiden, de tiltenkte fem minuttene som endte opp med å bli åtte... og følelsene tok overhånd", sa Slot på fredag, som klaget på at Evertons siste mål burde ha blitt annullert av VAR for offside.

"Hvis jeg kunne gjort det annerledes, hvis jeg ser tilbake på det, ville jeg elsket å gjøre det annerledes. Jeg håper å gjøre det annerledes neste gang også, men hva som egentlig har blitt sagt eller hva som har skjedd, det er en pågående prosess og jeg ønsker ikke å forstyrre den", sa Slot nå, ettersom han ikke kunne snakke med pressen på onsdag, som en konsekvens av utvisningen.

David Moyes, Evertons trener, som har forbedret laget merkbart de siste ukene, viste sin sympati for Slot. "Jeg føler litt med Arne Slot, for det var dette jeg opplevde da jeg var en yngre manager, jeg ble alltid involvert i opphetede ting. Det viser at han bryr seg om klubben sin og at han kjemper for spillerne sine, sa han, gjengitt av France24.