Arne Slot sier ligatittelen er over for Liverpool, nå er det Champions League og FA-cupen som gjelder

Liverpool ser ut til å ha bedret nedturen i Premier League noe, med en rekke seire som løftet dem til fjerdeplass i ligaen, men de ligger 14 poeng bak serieleder Arsenal, og Arne Slot har innrømmet at de har falt ut av Premier League-racet.

"Det er aldri hyggelig å si at tittelkampen er borte, for man vet aldri hva som kan skje i fotball. Men det siste vi bør snakke om akkurat nå er tittelkampen. Vi vet at ligaposisjonen vår gjør det veldig vanskelig å konkurrere med Arsenal om ligatittelen", sa Slot i et intervju med SkySports.

"Vårt første fokus nå er på en topp-fire, topp-fem-plassering for å kvalifisere oss til Champions League. Og alle de andre tingene vi fortsatt kan spille for, Champions League, FA-cupen. Og hvis det skjer noe som ingen hadde forventet, og som sannsynligvis aldri har skjedd før, så prøver vi å sørge for at vi er klare for det."

Slot er imidlertid optimistisk: "Hvis ting klaffer, og det vil skje, så er denne spillergruppen i stand til mye mer enn resultatene forteller oss nå", og minner om at de har slått Arsenal, Aston Villa, Real Madrid og Inter Milan denne sesongen.

Liverpool møter Arsenal i kveld. En seier for Liverpool vil redusere avstanden til 11 poeng, men et nederlag vil gi Arsenal 17 poeng foran Liverpool, og åtte poeng foran lagene på 2. og 3. plass, Manchester City og Aston Villa.