Arne Slot skal i dag snakke med Mohamed Salah om hans fremtid i Liverpool

Den delikate situasjonen mellom Liverpool og Mohamed Salah må vente til slutten av Africa Cup of Nations, der den egyptiske landslagsspilleren reiser neste mandag, og avhengig av hvor langt Egypt går i turneringen, kan det hende han ikke kommer tilbake før etter finalen 18. januar. Det skjer etter at Salah sa at han følte at han hadde blitt "kastet under bussen" av laget på grunn av at trener Arne Slot hadde latt ham sitte på benken i de siste kampene for klubben.

Fredag morgen skal Arne Slot møte Salah for å diskutere hans fremtid i klubben. De rødes manager sa at utfallet av samtalen vil "avgjøre hvordan ting vil se ut" for Salah i lørdagens Liverpool-kamp mot Brighton, hans siste kamp før avreise til Afrikamesterskapet... og potensielt hans siste kamp for Liverpool?

"Jeg har ingen grunner til å ikke ønske at han blir", sa Slot i dag. Tidligere denne uken sa han at han hadde "ingen anelse" om Salah ville forlate Liverpool i løpet av vinterens overgangsmarked, og at han kun hadde et halvt år igjen av sin nåværende toårskontrakt med den engelske klubben, som løper frem til 2027.