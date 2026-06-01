Arne Slot skriver avskjedsbrev etter å ha fått sparken fra Liverpool

Arne Slot avsluttet sitt korte opphold som Liverpools hovedtrener etter at han fikk sparken av klubben lørdag, og gikk fra å vinne Premier League i sin første sesong til å ende på femteplass i sin andre sesong, 25 poeng bak Arsenal, og kvalifiserte seg med nød og neppe til Champions League neste sesong på den siste kampdagen.

Liverpool Echo publiserte mandag et brev signert den nederlandske manageren, der han sier at han forlater klubben akkurat der den hører hjemme: blant Europas elite. "Å sikre Champions League-fotball var et viktig ansvar, og et ansvar som sikrer at Liverpool kan fortsette å konkurrere på det høyeste nivået neste sesong og utover.

Jeg forlater med full tillit til det som ligger foran oss. Spillerne som har gitt så mye til denne klubben, som har opprettholdt dens verdier og bidratt til å skape så mange uforglemmelige øyeblikk, har bygget et fundament som vil vare."

"Da jeg første gang sto under skiltet i Anfield-tunnelen, visste jeg hva denne klubben krevde. Jeg drar herfra vel vitende om at vi aldri sluttet å strebe etter det", skrev Slot. "Forandring er en del av fotballen, men jeg vet at denne klubben vil fortsette å gjøre folket stolt".

Liverpool har blitt kritisert for ikke å ha klart å følge opp suksessen fra 2024/25-sesongen, til tross for at de brukte £450 millioner på signeringer som ikke fungerte som forventet, som Alexander Isak eller Florian Wirtz, men laget måtte også bygge seg selv opp igjen etter Diogo Jotas tragiske bortgang i juli. "At vi bare uker etter å ha feiret sammen skulle miste Diogo, er ubeskrivelig. Mer enn noe annet ønsker jeg å minnes en lagkamerat, en venn og et utrolig menneske som berørte livene til tusenvis av dere hver gang han bar klubbens berømte våpenskjold."

Det har blitt rapportert at Liverpool vil erstatte Slot med Bournemouths Andoni Iraola, etter at Chelsea var raskere til å ansette Xabi Alonso.