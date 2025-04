Arnold Schwarzenegger er tilbake i andre sesong av FUBAR i juni

Mange så ut til å like å se Arnold Schwarzenegger på TV-skjermene sine tilbake i 2023 i Netflixs actionserie FUBAR. Streameren la også merke til dette og ba raskt om en andre sesong av showet, en oppfølgingsgruppe med episoder som nesten er her.

HQ

Netflix har bekreftet at Schwarzenegger vil være tilbake i sommer for en ny runde med hektisk action. Planlagt for en storslått debut 12. juni, med åtte episoder som skal slippes den dagen, FUBAR: Sesong 2 vil dreie seg om Terminator -stjernens persona Luke og også Carrie-Anne Moss 'karakter, en tysk spion kjent som Greta Nelso, som tilfeldigvis er Lukes tidligere paramour.

Selv om vi ikke får vite så mye om handlingen ennå, sa Schwarzenegger til Netflix Tudum at "Den er større, den er bedre. Det er mer latter. Det er mer av alt ... inkludert en legende til!"

Når han snakket om FUBAR, la skaperen Nick Santora til: "Vi kommer helt sikkert med noen skikkelig morsomme overraskelser for FUBAR-fansen i sesong 2."

Du kan se noen bilder fra den kommende serien med FUBAR-episoder nedenfor.