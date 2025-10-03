Arnold Schwarzenegger i samtaler om å returnere som nederlender i ny Predator-film

HQ

Den ikoniske actionhelten med de svette musklene og de beryktede replikkene kan være på vei tilbake i rampelyset. Ifølge regissør Dan Trachtenberg, som hevder å ha snakket med Arnold Schwarzenegger, er skuespilleren ivrig etter å gjenta sin rolle i en ny Predator-film.

I en samtale med Collider avslørte Trachtenberg :

"Jeg møtte Arnold, og han sa: 'Du tror jeg vil få jeg kommer tilbake ropte på meg mer, men det er faktisk Gå til helikopteret! Så han er godt klar over franchisens utholdenhet."

Han la også til :

"Arnold var spent på å snakke om hva annet vi kunne gjøre. For det er så mye mer å fortelle nå - du kan fortelle hvordan Dutch og Naru ble tatt til fange, eller hva som skjer når de avises. Det er mange muligheter."

Dutch har også vært aktiv utenfor filmene, og har nylig vært med i Predator: Killer of Killers og som en spillbar figur i Predator: Hunting Grounds. Tanken på at han dukker opp igjen på det store lerretet virker ikke usannsynlig, spesielt siden Schwarzenegger selv virker ivrig.

Det neste som står for tur for serien, er imidlertid Predator: Badlands, som fokuserer på en ung, utstøtt Predator ved navn Dek, som må møte en rekke dødelige prøvelser på en fjern planet. Trachtenberg beskriver filmen som et slags buddy-action-eventyr som skifter perspektiv til jegeren selv.

Hvorvidt Schwarzenegger virkelig vender tilbake som Dutch gjenstår å se. I hans alder er det mulig at han bare låner ut stemmen sin og lar CGI gjøre det tunge løftet. Uansett har muligheten for at Dutch gjør comeback fått fansen til å surre.

Vil du se Dutch tilbake i en ny Predator-film?