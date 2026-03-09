Arnold Schwarzenegger kan snart vende tilbake til Predator, Commando, og Conan the Barbarian

HQ

Til tross for at han snart er 80 år gammel, kan vi snart få se mye mer av Arnold Schwarzenegger på det store lerretet, for under en opptreden på Arnold Sports Festival kunngjorde den berømte actionstjernen at han har blitt kontaktet om å medvirke i nye filmer i Predator-, Commando- og Conan the Barbarian-serien.

Som rapportert av The Arnold Fans, har Schwarzenegger sagt at "Fox Studios har på en måte gjenoppdaget 'Arnold'" og at Dan Trachtenberg har snakket med ham om å dukke opp i det neste Predator-prosjektet (sannsynligvis i en ny rolle som den ofte omtalte nederlenderen).

"De gjorde en ekstra Predator, og regissøren (Dan Trachtenberg) har gjort en god jobb med den. Nå vil han at jeg skal være med i den neste Predator. Vi har snakket om det. Faktisk har Fox Studios på en måte gjenoppdaget "Arnold". De har kommet til meg og sagt: 'Vi vil at du skal spille i Predator, og vi har nettopp fått et manus til Commando 2'."

Men dette er ikke alt, for Schwarzenegger uttalte også at en oppfølger til Conan the Barbarian er på vei, og at han også vil dukke opp i denne filmen som en mer alderstilpasset versjon av den berømte karakteren. Det hevdes også at Mission: Impossible-veteranen Christopher McQuarrie skal styre denne filmen.

"De har nettopp ansatt en fantastisk forfatter/regissør som har laget de fire siste filmene til Tom Cruise. De har nettopp ansatt ham (Christopher McQuarrie) til å skrive og regissere King Conan. Det de gjør nå, er at de skriver rollene. De skriver dem ikke som om jeg er førti år gammel, de skriver den for å være alderstilpasset. Jeg skal fortsatt gå inn der og sparke litt rumpe, men det blir annerledes."

Det er ingen tvil om at lederne og produksjonsselskapene bak disse prosjektene er i ferd med å bli gale av at Arnie røper alle planene sine, men heldigvis for fansen der ute stopper ikke den legendariske stjernen her, for han fortsetter med å røpe plottet til King Conan.

"Med King Conan er det en flott gammel historie om at Conan var konge i førti år, og nå blir han tvunget ut av kongeriket, og det er selvfølgelig konflikt, men på en eller annen måte kommer han tilbake, og det er all slags galskap, vold, magi og skapninger og slike ting. Og nå er det selvfølgelig alle slags spesialeffekter. Studioet har masse penger til å gjøre disse filmene virkelig store, så jeg ser frem til alle disse prosjektene."

Hvis du vil fortsette å utforske Conans verden, har vi nylig hatt muligheten til å intervjue en av nøkkelpersonene som bidro til å gi filmen liv, med intervjuet med Benjamín Fernández som du kan se nedenfor.