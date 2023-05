Arnold Schwarzenegger kommer ikke til å spille i Expendables 4

HQ

Det har vært en lang og humpete vei for den fjerde delen i Expendables-actionserien. Filmen, som har vært i produksjon til og fra i mer enn fem år, har sett skuespillere komme og gå under ulike omstendigheter, og nå har vi endelig fått bekreftet fra Arnold Schwarzenegger selv at han ikke kommer til å spille i filmen.

I et intervju med Parade bekreftet den aldrende skuespilleren at han hadde snakket med Sylvester Stallone om filmen, og at han rett og slett ikke var interessert lenger. At den ikke føltes spesielt ny eller interessant.

"Den er ferdig, og jeg er ikke med i den".

"Jeg sa: 'Vet du hva, vi har gjort dette, og jeg er ute av det'. Og han forsto det virkelig."

Til og med Stallone selv har uttrykt en viss interesse for å legge filmserien bak seg og gi stafettpinnen videre til noen nye, yngre talenter. Nærmere bestemt ble det snakket om at Jason Statham kunne tenke seg å ta over, og hvis det blir en femte film, blir det mest sannsynlig i hans regi. Expendables 4 har premiere 22. september.

Synes du at de gamle gutta bør forlate skuta og la de yngre fortsette, eller er Expendables-konseptet utdatert?