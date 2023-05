Arnold Schwarzenegger ønsker å spille i en Marvel-film

HQ

Den gamle østerrikske revolvermannen er fortsatt i god form, og til tross for at han har oppnådd og opplevd så mye i løpet av sine 75 år, har Arnold fortsatt noen ting han vil gjøre. Å vinne flere Mr. Olympia-titler i kroppsbygging, være guvernør i California og bli en av de største filmstjernene noensinne er ikke nok. Arnold har superheltdrømmer.

Ja, du leste riktig, han hadde gjerne spilt i en Marvel-film hvis han hadde fått den rette rollen. Det avslører han i et intervju med magasinet Men's Health.

"Hvis det er den rette rollen!"

Det hadde heller ikke vært første gang han hadde flørtet med sjangeren. Mange av oss husker med skrekkblandet fryd Arnolds tur med Joel Schumacher der han tok på seg rollen som den iskalde Mr. Freeze i den legendariske Batman & Robin. En film han absolutt ikke angrer på, noe han også kommenterte i det samme intervjuet.

"Jeg angrer ikke i det hele tatt. Jeg følte at karakteren var interessant, og to filmer før den filmen var Joel Schumacher på sitt beste. Så beslutningsprosessen var ikke helt feil."

Og hvorfor ikke, egentlig. Hans gamle nemesis og nå venn Sylvester Stallone fikk sjansen til å spille Ogord i Guardians of the Galaxy Vol. 2. For ikke å snakke om Judge Dredd og Samaritan her om året. Hvorfor skulle ikke Arnie få den samme sjansen?

Hvilken rollefigur vil du gjerne se Arnold spille i MCU?