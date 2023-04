Arnold Schwarzenegger tilbake i ny film Breakout

HQ

Han er tilbake! Alles favorittmuskelmann gjør comeback på storskjerm i den nye filmen Breakout fra Expendables 4-regissør Scott Waugh. Dette blir Schwarzeneggers første store prosjekt siden Terminator: Dark Fate for fire år siden, og er basert på et manus av Richard og Nicole D'Ovidio, duoen bak The Last Frontier. Breakout-produsent Sebastien Raybaud hadde dette å si om prosjektet:

"Vi er stolte over å være om bord for å gjøre Scotts visjon levende med den legendariske Arnold Schwarzenegger i spissen. Dette er den perfekte passformen for Antons skifer for å fortsette å levere underholdning av høy kvalitet i stor skala til det globale markedet. "

I filmen skal Schwarzenegger spille en mann som må redde stesønnen sin fra å bli dømt og fengslet i et fremmed land, og prosjektet beskrives som en eksplosiv, klassisk blockbuster med et stort budsjett. Filmens synopsis lyder som følger:

"Når Terry Reynolds stesønn, Daniel, blir innrammet og dømt til 25 år i et fremmed land, gjør Reynolds et dristig fengselsbrudd for å redde ham og må overvinne en overivrig fengselsbetjent i et kappløp mot tiden for å unngå å bli tatt til fange og flykte fra landet."

Høres dette spennende ut, og gleder du deg til å se Arnold i en actionfilm igjen?