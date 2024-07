HQ

Mange ganger tidligere har vi sett hvordan et godt spillpremiss ender opp med å bli utvannet, underutviklet eller erstattet etter hvert som tittelen som er bygget opp rundt det, utvikler seg. Det var min største frykt angående Arranger: A Role-Puzzling Adventure, et lite spill jeg ble kjent med forrige måned i LA, på Summer Game Fest. Jeg forelsket meg umiddelbart i hovedmekanikken og måten den introduseres for spilleren på: Du kan flytte hovedpersonen Jemma til venstre og høyre i et rutenettbasert miljø, men hele raden eller kolonnen hun befinner seg i, vil bevege seg sammen med henne, inkludert det som er plassert på de justerte cellene, og hun kan slynge seg ut av kantene på en retroaktig måte.

Spillet lærer spilleren om dette og andre muligheter allerede på tittelskjermen. Det er ingen tutorial, ingen bokstavelig talt håndholdte instruksjoner, for alt blir foreslått via level design, og dette gjelder helt til slutten.

I mitt tilfelle var min første gang med Arranger: ARPA på en iPad (siden det kommer på Netflix), der spillet føltes som hjemme, mens jeg dro Jemma til venstre og høyre ved å sveipe fingeren. Til denne anmeldelsen ba jeg imidlertid om en Nintendo Switch-kode, for å få det beste fra begge verdener: berøringsskjerm og kontroller (det kommer også på PC og PS5). Og vet du hva? Selv om det føles avslappende og ganske naturlig å sveipe seg gjennom spillet, endte jeg opp med å stole på D-paden alene, både på TV og håndholdt. Du kan stort sett spille med én hånd (du vil etter hvert trykke på et par knapper for interaksjoner og oppdrag), men ettersom hele opplevelsen baserer seg på "vi går opp, ned, venstre, høyre", kan du spille avslappet, men nøyaktig med venstre tommel alene.

Det er en annen grunn til at du kan spille på den måten: Spillet setter ikke refleksene dine på prøve med vanskelige knappetrykk, ettersom den økende vanskelighetsgraden handler om hva du gjør, og hva du strategisk planlegger å gjøre, med rutenettet og trekkene dine, på en nesten turbasert måte. Du begynner med å gjøre veldig enkle ting mens du prøver å forstå hvordan hele verden fungerer, og i den innledende prosessen vil du kanskje synes at vanlige handlinger som å snakke med en figur i nærheten er litt for kompliserte i forhold til hva de er, men når du først har fått grep om rutenettet, vil du bevege deg raskt rundt, spesielt når du mestrer loop-off-the-edge-mekanikken.

Fra da av fortsetter utviklerne på Furniture & Mattress å legge til nye elementer som vrir og justerer på hovedmekanikken. Sverd, flåter, broer, minevogner, kroker, laserstråler, fiender og farer som synkroniseres med bevegelsene dine, portaler, rør, katter, fiskestenger (!)... Alt fungerer annerledes fordi det følger Jemmas særegne regler i denne verdenen, og ingen av dem føles overbrukt eller overflødige, ettersom de normalt er forbeholdt bestemte områder av kartet, der du finner en stramt designet, selvstendig progresjon med stor belønningsfølelse.

Med andre ord er dette spillets design som et puzzle-eventyrspill rett og slett mesterlig. Det synes jeg også vanskelighetsgraden er, for selv om jeg alltid fant betydelige utfordringer, og det tok meg en god stund å løse noen av de vanskeligste hjernevriderne (inkludert sideoppdragene), satt jeg aldri helt fast: Det var alltid et spørsmål om å fortsette å tenke og prøve, for til slutt å finne ut hvordan jeg skulle få det hele til å klaffe. Og det er nettopp det jeg krever av et godt puslespill, og det finnes i hvert fall hjelpemidler for den som bare vil komme seg videre.

Men så er Arranger: A Role-Puzzling Adventure ikke bare et veldig godt lite puslespill, det er også en søt, rørende og til tider morsom historie. Og det er dette som løfter hele opplevelsen til noe du vil huske. Den gode teksten (for det meste dialog) og lokaliseringen (i hvert fall til spansk) gjør at du gleder deg til neste karakterinteraksjon. Den ironiske humoren er der for å få både foreldre og barn til å le, men det er også et mer modent underliggende budskap som er forbeholdt tenåringer og voksne. Spillet markedsfører seg selv som en selvoppdagelsesreise, og på den reisen klarer det å snakke på en veldig smart måte om stillesitting, avhengighet av skjermer og sosiale medier, tilpasning, posering, selvstendig tenkning, ekskludering og mye mer.

For å fullføre en vakker helhet, får den mer kunstneriske siden av saken spilldesign og historie til å fungere sammen på den mest følsomme måten. Fra den bisarre karakterdesignen til hvordan miljøer og mellomsekvenser er portrettert på skjermen, fra de første gitartonene som ønsker deg velkommen til et nytt område til hvordan du føler at du tråkker på løv til tross for den rutenettede presentasjonen - det ser virkelig ut som om utviklerne har jobbet i harmoni.

Jeg skulle gjerne hatt en dialoglogg for å kunne lese noen av de mer interessante eller morsomme replikkene på nytt, og kanskje blir spillet litt for sløvt eller bevisst forvirrende med backtracking og kartnavigasjon i andre halvdel for at du skal fullføre de valgfrie sideoppdragene, men førstnevnte kan fikses, og sistnevnte har mer å gjøre med hvordan fullførere ønsker å tilnærme seg dette spillet og dets hemmeligheter.

Jemma "beveger seg litt annerledes" i denne verdenen, og det er ikke bare bra - det er det som gir Arranger: A Role-Puzzling Adventure et dobbelt formål i form av både unikt gameplay og fortelling. Det får deg til å tenke, og ikke bare på gåtene i seg selv, mens du prøver å få alt til å passe sammen, eller kanskje mens du faktisk omorganiserer det som var litt for ordnet. Vi er takknemlige for dette herlige eventyret, dette er spillet dere alle må spille i sommer.