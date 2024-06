Arranger: A Role-Puzzling Adventure ber deg om å pusle deg gjennom verden

Hvis du er en fan av match-tre- og puslespill som involverer flytting av rader og kolonner med objekter for å lage de beste kombinasjonene vil denne siste avsløringen fra Day of the Devs være et spill du bør holde øye med.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure er et spill som bruker puslespillmekanikk som den primære metoden som hovedpersonen Jemma beveger seg rundt i verden. Spillet spilles fra et ovenfra-og-ned-perspektiv, og ideen er å manipulere verden slik at Jemma kan bevege seg forbi objekter og hindringer og fortsette å utforske et bisart land under sin reise på selvoppdagelse.

Kommer fra utvikleren Furniture & Mattress, Arranger: A Role-Puzzling Adventure vil lanseres på PC, PS5 og Switch en gang i sommer, og vi har en avsløringstrailer for å vise frem en liten bit av gameplay, som du finner nedenfor.