Arranger: A Role-Puzzling Adventure - En guide til hemmeligheter og sekundæroppdrag

I min Arranger: A Role-Puzzling Adventure -anmeldelse forteller jeg deg hvorfor du absolutt bør prøve dette spillet før sommeren er over. Det er like enkelt som å sette det på mobilenheten din via Netflix hvis du har et abonnement, eller som å kjøpe og laste det ned til Nintendo Switch, PS5 eller PC. Uansett vil du ikke angre, for det er en forfriskende opplevelse for den varmere årstiden; med et vakkert budskap, en søt historie og unike gåter.

Selv om gåtene kan være litt vanskelige, er ikke hensikten med denne Arranger-guiden å gi deg en trinn-for-trinn-gjennomgang av hvordan du skal løse hver gåte. Noe av det fine med dette spillet er at du selv kan lære hvordan du flytter Jemma gjennom radene og kolonnene for å komme videre med de forskjellige elementene som introduseres, og hvis du står fast, tilbyr spillet selv noen alternativer for å gjøre det til en spasertur i parken, som du kan aktivere ved å følge disse trinnene :



Gå inn i pausemenyen

Gå til "Innstillinger

Klikk på "Gameplay

Velg "Assists"-alternativer

I denne menyen kan du velge om du vil "hoppe over gåter" eller aktivere "oppdragssporing" for å vise deg hvor neste mål er.



Når det er sagt, Arranger: ARPA har noen valgfrie sideoppdrag som er litt skjulte, noen hemmeligheter og noen finurlige løsninger, og basert på dine forespørsler vil vi fylle ut denne støtteveiledningen for Furniture & Mattress' nye indieperle. Du finner selvfølgelig noen små spoilere for historien.

Hvordan løse bjellegåten

En av de beste gåtene i spillet er også en av de enkleste fordi den ikke er basert på komplekse rutenettbevegelser, men mer på miljøintuisjon i Zelda-stil. Hvis vi forteller deg bokstavelig talt, vil vi ødelegge genialiteten, men la oss bare si at spillet vil lede deg mot en annen type bjelle som et alternativ til den ødelagte. Har du skjønt hvordan du kan ringe med alle tre på en gang?

Hvordan fullføre Arranger: A Role-Puzzling Adventure til 100%

Før du møter den siste sjefen og beseirer Static i Hold, vil spillet tydelig advare deg om at du fortsatt kan utforske kartet for å fullføre oppgaver før det ikke lenger er noen vei tilbake. Her anbefaler vi at du lagrer spillet og ikke tar heisen til festen før du har fullført de valgfrie sideoppdragene. Så hva er disse sideoppdragene? Les videre...

Hva er helligdommer?

Helligdommer er steder i både hovedhistorien og sekundære mål som gir deg mer informasjon om hva Arrangers, Jemma og Mogs rase eller blodslinje, handler om. Når du har fullført dem, venter et tradisjonelt 3x3-panelpuslespill, av den typen der du skyver mellomrommet slik at det passer til bildet. På den måten får du et gammelt skriftsted om Arranger... og om vår egen verden i dag.

For eksempel ved å fullføre gruven eller ved å aktivere den spesielle kraften med du-vet-hvem.

Hva om jeg ikke gjør dyreparene?

Dette skjedde med oss i spillet vårt, og det kan godt skje med deg. Når du kommer til jungelområdet, møter du Animalist, en karakter som ber deg om å leke matchmaker for å parre sammen tre dyrearter. Men det er også akkurat da spillverdenen åpner seg med ulike stier, og siden det ikke finnes noe kart som sådan i Arranger som du kan konsultere, kan det godt hende at du forlater stedet og fortsetter å fullføre hovedoppdraget.

Men ikke vær redd: På punktet ovenfor, rett før du går inn i heisen, kan du utforske kartet igjen, og selv om det er en kort spasertur unna, kommer du snart til jungelområdet langs bekkestien (se vedlagte bilde). Derfra er det veldig enkelt å se gorillahulen, hvis du ikke allerede har fullført den. I tillegg må du finne inngangen gjennom et gigantisk egg til dinosaur-ostrikens gjemmested, og til slutt inngangen til slangehjørnet gjennom en stor renne omgitt av rør. De tre gåtene er litt vanskeligere, men veldig morsomme, og vi vil ikke fortelle deg hvordan du løser dem nå.

Slik kommer du til de tre hemmelige ildfluene

Nok en valgfri helligdom. I motsetning til området med dyreparet, merker Jemma her at kartet har endret seg siden sist, så det er uten tvil et sluttspilloppdrag, eller i det minste noe du ikke kan gjøre på ditt første besøk i skogen, men når landskapet forvandles etter hendelsen med de elskende og avgrunnen.

Du vil nemlig se tre større ildfluer i grønt, lilla og blått, men de er tilsynelatende utilgjengelige via standardstien, som om de er isolert på hver sin flate.

La oss igjen hente inspirasjon fra Zelda: Her handler det om å tøye de etablerte reglene litt, bryte den usynlige muren og tenke fantasifullt. For de to første store ildfluene kan du prøve å krysse scenen i deres retning. For den første (grønn, fra sør) vil du forlate kartet, og for den andre (lilla, fra nord) vil du bygge en usynlig sti en firkant om gangen. Og hvordan når du den blå ildfluen, mot vest? Slutt å prøve å krysse scenen: se på bildet, i området med tre små ildfluer er det tre glidende busker. Skjønte du det ikke nettopp? Hvis du stiller opp tre og tre, vil stien åpne seg.

Og ikke heng deg opp i det glatte ekornet: Vi kjørte det inn på uventede steder, og det var ikke veldig nyttig for å åpne helligdommen.

Hvor er påskeegget med den hemmelige lenestolen?

Det får du finne ut av på egen hånd, i hvert fall i noen dager, men det viser seg at det finnes et hemmelig hjørne på Arranger -kartet som leder deg til en koselig, komfortabel og... realistisk? påskeegg-aktig scene. Tips: Du finner den kort tid etter at du har reddet det elskende paret.

Har du også funnet lenestolen, og hva tror du den betyr?