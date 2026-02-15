Arranger: A Role-Puzzling Adventure får en vakker, men svært begrenset fysisk utgave

HQ

For oss var 2024's Arranger: A Role-Puzzling Adventure et av showets spill på Summer Game Fest og deretter et av de beste puslespillene det året. Det presenterte Nico Recabarrens innovative vri på sjangeren som var lett å forstå, men som ble mer og mer kompleks og interessant for hvert steg på veien, sammen med en virkningsfull fortelling og den vakre kunsten til Braids David Hellman.

Nå har spesialistene på samleutgaver, Lost in Cult, satt sammen en nydelig fysisk utgave for enten Nintendo Switch eller PlayStation 5-versjonen, inkludert, som du kan se nedenfor, flere håndgripelige godbiter som en plakat, et klistremerke, kunstkort, et alternativt omslag og til og med et utviklerintervju og et essay.

Som vanlig med Lost in Cult (som tidligere har satt sammen Immortalitys utrolige samlerutgave), er det eneste problemet her det svært begrensede antallet som er produsert. Du kan sjekke ut de forskjellige pakkene her, hvor du kanskje også blir fristet av det originale lydsporet på vinyl av komponist og, ehm, arrangør 7omas batista.