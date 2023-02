Arrested Development forlater Netflix

HQ

Arrested Development har vokst til å bli et av de mest morsomme TV-programmene til dags dato, men det endret ikke det faktum at showet faktisk ble kansellert tilbake i 2006 etter at de tre første sesongene ble sendt på Fox. Netflix trappet opp i 2012 og fornyet showet for en ekstra sesong, som kom i 2013, før de fikk en femte og siste serie som kom i 2018 og 2019. Men selv om dette endte opp med å bli en av Netflix første originale produksjoner, ser det ut til at serien faktisk forlater strømmetjenesten helt neste måned.

Som rapportert av Variety, er serien satt til å forlate Netflix mars 14, 2023, forutsatt at seriens lisensavtale ikke fornyes innen den datoen. Hvis den ikke blir fornyet, vil dette imidlertid gjøre Arrested Development til en av de første Netflix Original-produksjonene som forlater tjenesten.

Det skal sies at dette ikke nødvendigvis betyr at du ikke vil kunne se Arrested Development hvis den forlater Netflix, ettersom de tre første sesongene av showet fortsatt strømmer på andre tjenester, ettersom Netflix faktisk aldri kjøpte de eksklusive rettighetene til dem da den valgte å gjenopplive serien i 2012.