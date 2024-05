Arrowhead CEO er ikke fornøyd med Helldivers II balanseoppdateringer

HQ

Nå som vi er forbi hele PSN-debacle, Helldivers II spillere kan gå tilbake til å gjøre det de gjør best, og det er å klage på hvordan et av ti massive eksplosive våpen ikke eksploderer helt som det pleide å gjøre.

Bare spøk, selvfølgelig. Spillere har kritisert noen av Arrowheads balanseoppdateringer for å prioritere balanse fremfor moro, noe som er noe administrerende direktør Johan Pilestedt kan forstå. På Twitter/X var han enig i at teamet har gått for langt på noen områder.

"Ja, jeg tror vi har gått for langt på noen områder," skrev han. "Skal snakke med teamet om tilnærmingen til balanse. Det føles som at hver gang noen synes noe er morsomt, blir moroa fjernet."

Så det betyr at Quasar Cannon kanskje kan bli bra igjen med tiden. Det er vanskelig med Helldivers II, ettersom spillerne skal føle at de er små, dårlig forberedte mennesker mot hærer av roboter og bugs, men samtidig er det viktig at de også kan gjøre kule ting.

Hva synes du om balanseendringene til Helldivers II?