Arrowhead-presidenten sier at han for øyeblikket "jobber med konseptet" for deres neste tittel

De siste årene har det ofte vært heftige diskusjoner om såkalt mangfold, likestilling og inkludering (ofte forkortet DEI) i spillverdenen, der noen hevder at det håndheves så strengt at det går ut over underholdningsverdien, mens andre hevder at det bare er sunn fornuft.

Nå har Johan Pilestedt, Arrowhead-sjef og kreativ direktør for Helldivers II, sluttet seg til diskusjonen i en X-tråd der han spør samfunnet sitt hva de håper på fra studioets neste prosjekt, som han sier at han for øyeblikket "jobber med det høye konseptet". Etter at en spiller spurte ham hvordan DEI kunne ha hatt nytte av Helldivers II, svarte Pilestedt at han ikke liker etiketter, men ga likevel et merkelig eksempel :

"Men menneskeheten er forent i sin ekstreme fremmedfrykt på Super Earth. #Inclusion så kanskje det er DEI?"

Han fortsetter imidlertid med å si at dette ikke er noe han bryr seg om, men mener at fokuset kun bør være på å utvikle gode spill :

"Jeg bryr meg egentlig ikke. Lag gode spill, ikke kom med et samtidspolitisk statement."

I samme tråd skriver han også til en annen person at alt som ikke bidrar til et bedre spill, gjør det dårligere. Hvor står du i denne saken, og hva håper du på fra Arrowheads neste prosjekt?