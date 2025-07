Arrowhead Studios CEO: "Helldivers 3 er forhåpentligvis mange år unna"

HQ

Det ser ut til at Helldivers III sannsynligvis er mange år unna. Etter å ha gitt ut et av de mest populære flerspillerspillene i 2024, fikk Arrowhead Game Studios umiddelbart hundretusener, om ikke millioner av nye fans, hvorav noen spør hva som er neste for studioet.

Arrowhead CEO Shams Jorjani snakket på spillets Discord-server (via GamesRadar), hvor han sa at spillet er mange år unna. "Ærlig talt er jeg veldig opptatt av visjonen som Micke, Felix, Niklas og Marre (våre spilldirektører) og Johan har for spillet," sa han. "Det er flott å få være med på reisen. Vi fokuserer ærlig talt på her og nå. HD3 ligger forhåpentligvis mange år frem i tid."

Tidligere Arrowhead-sjef Johan Pilestedt nevnte at Helldivers III var noe som Helldivers II ville utvikle seg til. Forskjellene mellom Helldivers og oppfølgeren er ganske store, med Helldivers II som går for en tredjepersons actiontilnærming i stedet for det første spillets ovenfra-og-ned-taktikk. Kanskje vi vil se et lignende skifte for Helldivers III. Hvis vi gjør det, er det lite sannsynlig at Arrowhead vil forlate Helldivers II før visjonen for prosjektet er uttømt, noe det ikke ser ut til å være i nærheten av å gjøre akkurat nå.