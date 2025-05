Årsaken bak Raphinhas Clásico feiring, hvorfor pekte han på bandasjen sin?

HQ

Det ser ut til at Raphinhas opphold i Barcelona er skjebnebestemt til å bli preget av stadige opp- og nedturer. Akkurat når prestasjonene hans endelig har eksplodert, begynner de utenomsportslige spøkelsene å hjemsøke laget igjen. Gårsdagens s Clasico på Montjuïc endte 4-3 i favør Futbol Club Barcelona, der Hansi Flicks lag gjorde et nytt comeback, og Raphinha var stjernen i showet med to scoringer og sin sedvanlige fysiske oppvisning.

Det som overrasket mange, var imidlertid ikke de to målene hans, men måten han feiret dem på. Bortsett fra hans vanlige hopp og knyttneve mot himmelen, og feiringen ved å peke mot kameraet for sin lille sønn, så vi ham peke på sin vanlige bandasje på høyre hånd. Det virket som en anekdotisk gest, men den har en betydning

Raphinhas grunn til å peke på bandasjen

For noen uker siden påpekte den tidligere Real Madrid-legen Niko Mihic det som har blitt en vanlig praksis for mange Barcelona-spillere, bandasje på håndleddet på den ene hånden. Mihic droppet et mulig tilfelle av doping. " Enhver lege vet at hvis du vil ha lettere venøs tilgang, er det i hendene og håndleddene," sa han. Barça-spilleren Pau Víctor reagerte på uttalelsene med lattermilde emojis, og påpekte at spilleren har bandasjert hånden sin siden tiden i CE Sabadell.

Disse uttalelsene satte fyr på sosiale medier, med tusenvis av kommentarer som hoppet på konspirasjonen. Barcelona-spillerne fortsatte å bruke dem uten frykt, og i helgen så vi hvor oppmerksomme de er på sitt sosiale miljø. Noen spillere bruker dem av medisinske årsaker eller for å få bedre grep om ballen, andre av estetiske årsaker, og andre igjen av personlig overtro.

I finalen i Copa del Rey så vi hvordan Lamine Yamal startet kampen med bandasje på og tok den av da kampen var i gang, og begge kampene endte på samme måte for Barcelona.