Årsaken til taubaneulykken i Lisboa avslørt

Det har gått nesten en uke siden den tragiske hendelsen med Lisboas ikoniske taubane Gloria. Nå har portugisiske myndigheter avslørt at det var en kabel som brast som forårsaket ulykken. Ifølge rapporten hadde kabinene bare kjørt noen få meter da de "plutselig mistet den balanserende kraften fra kabelen som forbinder dem".

"Kabin nr. 2 reverserte plutselig, og bevegelsen stoppet opp ca. 10 meter lenger bak på grunn av at den delvis hadde kjørt forbi enden av sporet og begravd seg i undersiden av trambolhoen (vognen) ved enden av kabelgrøften. Kabin nr. 1, på toppen av Calcada da Gloria, fortsatte nedover og økte hastigheten. Bremseren på hytta trakk straks i den pneumatiske bremsen og håndbremsen for å prøve å stanse bevegelsen. Disse tiltakene hadde ingen effekt på hyttens hastighet, og den fortsatte å akselerere nedover skråningen."

Rapporten la til at en undersøkelse av vraket viste at "forbindelseskabelen hadde gitt etter" ved festepunktet til kabinen på toppen av bakken. Vi vet nå at nødbremsene ble aktivert umiddelbart, men at en vogn likevel sporet av og kolliderte med en bygning.