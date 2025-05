Årsaken til ulykken før kampen mellom Barça og Espanyol, da en bil krasjet inn i publikum

HQ

Ligakampen mellom FC Barcelona og RCD Espanyol, som betydde ligaseier for Barça med en 2-0-seier i derbyet, ble nesten stoppet på grunn av en ulykke da en bilfører mistet kontrollen og kjørte over en folkemengde av fans som gikk rundt fotballstadionet i Cornellà de Llobregat, en bydel i Barcelonas storbyområde. 16 personer ble skadet, men heldigvis var ingen i alvorlig tilstand.

Til tross for frykten for et mulig overlagt angrep rett før en kamp med høy spenning (det er en enorm rivalisering mellom de to Barcelonalagene ), sa politistyrkene Mossos d'Esquadra og den katalanske presidenten Salvador Illa raskt at ulykken ikke var tilsiktet. En sjåfør ble arrestert, og testet negativt på alkohol og narkotika.

"En person som kjørte et kjøretøy på en åpen vei ble omringet av fans på vei mot stadion, og av en eller annen grunn som fortsatt er uklar, akselererte han for å forlate stedet", sier en politikilde til RTVE. Ifølge vitner og videoer på sosiale medier befant bilen seg midt i en folkemengde, og dusinvis av Espanyol-fans begynner å omringe og skremme bilen, som så plutselig tar av og slår ned folk i flere titalls meter.

"Vi må finne ut hvorfor den gjorde denne manøveren", sier en kilde fra politiet til RTVE. "Hun følte seg trakassert" av situasjonen, og la til at denne typen situasjoner ikke er ukommun med folkemengder, uten å avgjøre at den største feilen på sikkerhetsstyrkene ikke var å stenge den veien.