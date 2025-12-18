Årsakene bak bruddet mellom Carlos Alcaraz og hans trener Juan Carlos Ferrero

HQ

Onsdag, noen uker etter å ha avsluttet sin beste tennissesong noensinne, kunngjorde Carlos Alcaraz at han hadde brutt med Juan Carlos Ferrero, som hadde vært treneren hans siden 2018, da Alcaraz var 15 år gammel. Begge kom med uttalelser fulle av ros og gode ord om hverandre, men det var tydelig ut fra Ferreros uttalelse at beslutningen om å avslutte samarbeidet kom fra Carlitos: "Jeg skulle ønske jeg kunne ha fortsatt", sa treneren og den tidligere Roland Garros-vinneren.

Det er flere grunner til at dette skjedde. Teorien flere har er uenighetene mellom spilleren og treneren, der Ferrero var strengere når det gjaldt ferier og reiser Alcaraz tok på fridagene sine. Som Netflix-dokumentaren "My Way" viste, dro Alcaraz på ferieturer uten at Ferrero var enig.

Men en annen, og kanskje mer realistisk grunn, er at de har ulike profesjonelle prosjekter. Alcaraz pleide å trene på et akademi i Villena i Alicante, mens han nylig grunnla sitt eget akademi og sin egen stiftelse i Murcia, nærmere hjemmet sitt.

Folk tok avgjørelsen for ham, antyder den tidligere treneren

Kiko Navarro, tidligere trener for Alcaraz, antydet i et intervju med RNE at selv om avgjørelsen om å bryte ut kom fra spillerens side, var det ikke han som tok den, men andre mennesker. "Jeg tror avgjørelsen kanskje var mer påvirket av de rundt ham enn av spilleren selv. Carlitos er veldig støttende overfor trenerne sine. Han var med meg, og jeg vet at han var med Juan Carlos.

Men det kommer en tid da han, av grunner utenfor hans kontroll og som ikke har noe med hans sportslige karriere å gjøre, må ta denne avgjørelsen, og hva passer vel bedre enn nå, som verdens nummer én? De som tok avgjørelsen, som ikke var Carlitos, må ha sine grunner, som jeg foreløpig ikke kjenner til."

Til slutt la Navarro til at dette ikke vil bety at karrieren hans vil bli mindre vellykket. "Folk er bekymret for denne endringen og for Ferrero, men tro meg, Alcarazs karriere vil fortsette å være vellykket med hvem han enn er, enten det er Samuel eller noen andre. Til syvende og sist er Carlitos et fenomen, og han blir raskt gode venner med sine nye trenere, så vær ikke i tvil om at suksessene vil fortsette."