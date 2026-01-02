Årsakene bak Enzo Marescas avgang fra Chelsea er avslørt: "Det er ikke vanlig at en Premier League-sjef forlater klubben..."

HQ

2026 startet med nyheten om at Enzo Maresca ville forlate Chelsea etter bare 18 måneder. Italieneren hadde kontrakt frem til 2029 og hadde allerede vunnet to trofeer for klubben, men forlot klubben etter en rekke skuffende resultater (kun én seier på syv Premier League-kamper) og etter å ha følt seg forlatt av klubbens sjefer.

Ifølge Sky-korrespondent Kaveh Solhekol bestemte Maresca seg for å gå av selv, fordi han følte at hans posisjon var uholdbar. "Det skjer vanligvis ikke at en Premier League-sjef går fra klubben". Klubben vurderte imidlertid også å gjøre en endring, melder han, så det er uklart hvem som tok initiativet, selv om det egentlig ikke spiller noen rolle lenger.

SkySports skriver at de to grunnene til at klubben ønsket at Maresca skulle forlate klubben var en rekke kommentarer i media, og det faktum at Maresca selv avslørte at han hadde mottatt tilbud fra minst to Champions League-klubber de siste månedene.

Maresca skal ha vært uenig med den medisinske avdelingen i Chelsea om spillernes form og tilgjengelighet i løpet av sin tid i klubben, inkludert antall minutter spilt av kaptein Reece James, som har en fortid med hamstringskader. Chelseas kilder sier at de aldri blandet seg inn i fotballavgjørelsene som ble tatt av klubben.

Til slutt bekrefter SkySports-korrespondenten at Liam Rosenior, som for øyeblikket er i Strasbourg, er den første kandidaten til rollen, men at ingen avgjørelse er tatt. De har en "liten liste med kandidater" med en beredskapsplan i tilfelle ingenting fungerer.