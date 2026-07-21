Årsakene til at UEFA-president Aleksander Ceferin har boikottet VM-finalen: En lang rekke kontroverser

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UEFA-president Aleksander Ceferin deltok ikke på VM-finalen i New York/New Jersey søndag, der Spania vant 1–0, selv om han hadde reist til åpningskampen i Mexico City forrige måned.

Forholdet mellom presidentene i UEFA og FIFA er ikke godt, og det ble bare verre etter de mange kontroversene under verdensmesterskapet, hvorav ingen var større enn da FIFA opphevet suspensjonen av den amerikanske spissen Folarin Balogun i en enestående beslutning, tatt etter at Donald Trump personlig ringte Infantino. Den saken skapte opprør i fotballverdenen, og UEFA var svært skarpe i sin uttalelse, der de kalte det «uten sidestykke, uforståelig og uberettiget».

Men det finnes flere uenigheter: Noen av de mest omdiskuterte dommeravgjørelsene under dette VM-et, som at spillere ble utvist for å ha dekket munnen når de snakket med motspillere, eller at simulering ble vurdert i henhold til den nye feilidentifikasjons»- protokollen som førte til at den sveitsiske spissen Breel Embolo ble utvist i kvartfinaletapet mot Argentina, vil ikke bli fulgt i UEFAs klubbturneringer eller internasjonale turneringer.

UEFA vil også fryse billettprisene for UEFA Euro 2028 for å unngå svartbørshandel og de enorme prisene vi har sett i år, og er også sterkt imot ideen om å gjennomføre neste VM med 64 lag (det vanlige var 32 og ble økt til 48 i denne utgaven), noe FIFA vurderer etter å ha blitt bedt om det av CONMEBOL; og da den somaliske dommeren Omar Artan ble nektet innreise til USA, grep UEFA raskt inn og tildelte ham den europeiske Supercupen i august.