Arsenal annonserer ny administrerende direktør og endringer i styret

Det er en ny person ved roret på Arsenal Football Club. Nei, det er ikke snakk om en ny trener som skal erstatte Mikel Arteta, men en ny administrerende direktør som overtar med umiddelbar virkning.

Etter å ha vært klubbens administrerende direktør den siste tiden, og etter først å ha tiltrådt som direktør for fotballoperasjoner i 2021, har nå Richard Garlick blitt forfremmet til toppsete i klubben.

Denne endringen kommer også med noen få justeringer i styret, som inkluderer at Tim Key trekker seg og forlater klubben, mens Kelly Blaha og Otto Maly fra Kroenke Sports & Entertainment blir med som ikke-administrerende styremedlemmer, sammen med tidligere rådgiver Dave Steiner. Produsent og regissør og mangeårig ansatt i Arsenal, Ben Winston, har også blitt utnevnt til styremedlem.

I en kommentar til endringene forklarer styreleder Josh Kroenke "Rich har hatt en enorm innvirkning på alle fronter når vi fortsetter å strebe etter å vinne store trofeer, være økonomisk bærekraftige og sette supporterne våre i sentrum av alt." Han fortsetter: "I tråd med vårt ønske om å alltid bevege oss fremover, vil vi styrke styret vårt med noen spennende tilskudd som vil bringe stor erfaring til klubben på tvers av et bredt spekter av yrker. Gruppen kjenner og elsker Arsenal, og vil bidra med ulike ferdigheter og ekspertise, samtidig som de vil tilføre nytenkning og energi for å hjelpe oss alle med å nå ambisjonene våre."

Arsenals neste kamp blir en storkamp på Premier League kommende helg, når laget tar imot Manchester City på Emirates Stadium søndag 21. september.