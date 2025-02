Arsenal får et nytt slag og kan miste toppscorer Kai Havertz for resten av sesongen

HQ

Arsenal har fått et nytt slag, og mister nok en angriper for, sannsynligvis, resten av sesongen. Kai Havertz, den 25 år gamle tyske spissen, har pådratt seg en muskelskade under trening. Det er David Ornstein i The Athletic som melder at Havertz kan ha røket hamstringen, noe som vil føre til at han går glipp av resten av sesongen. Så langt har ikke Arsenal kommet med noen uttalelse.

Arsenal, som tilsynelatende er det eneste laget som kan kjempe med Liverpool om Premier League-tittelen, har hatt en ekstra lang pause fra Premier League, etter å ha blitt slått ut av FA-cupen av Manchester United i begynnelsen av januar, og tapt for Newcastle i semifinalen i EFL-cupen forrige uke. Havertz bommet faktisk på et straffespark i straffesparkkonkurransen mot United, noe som førte til trakassering av ham og kona.

Derfor bestemte klubben seg for å ta med spillerne til Dubai, for å trene i et mer varmt og fuktig miljø. Det var på treningsleiren i Dubai at Havertz ble skadet, noe som gjør at Arsenal mister toppscoreren denne sesongen, med 15 mål og fem målgivende pasninger. Hans fravær, i tillegg til Gabriel Martinelli og Bukayo Saka (som har pådratt seg lignende skader) samt Gabriel Jesus, som har røket korsbåndet, vil etterlate Arsenal med veldig svak offensiv kraft, spesielt hvis de tar sikte på å nå Liverpool i ligaen eller forsvare andreplassen.