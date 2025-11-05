Arsenal forlenger ubeseiret rekke med tiende strake seier og tangerer rekorden fra 1903

HQ

Arsenal og Bayern er fortsatt de eneste lagene med 12/12 poeng i Champions League så langt (før onsdagens kamper), etter å ha slått Slavia Praha 3-0 i ettermiddagsskiftet. Med 12 poeng, fire seire og 11 i målforskjell (det samme som Bayern München etter å ha slått PSG), og på toppen av Premier League-tabellen med en heftig avstand på seks poeng foran Manchester City og syv foran Liverpool, er det et hint om at Arsenals utmerkede sesong i fjor kanskje bare var en oppkjøring.

Kaptein Bukayo Saka scoret det første målet på straffespark etter en hands av Lukas Provod, og deretter scoret Mikel Merino, som vanligvis ikke er med i startelleveren i Premier League, to ganger.

Resultatet mot Praha betyr at de har holdt nullen åtte ganger, noe som ikke har skjedd i klubben siden 1903 i løpet av to sesonger, ifølge BBC. En rekord som er matchet fra over hundre år siden, og en seiersrekke på ti kamper i alle turneringer (de har kun tapt én kamp og spilt én uavgjort så langt i Premier League).

Arsenal vs. Bayern, den store duellen for neste Champions League-kampdag

Neste Champions League-kampdag blir imidlertid en avgjørende duell for Champions League-tabellen, da Arsenal tar imot Bayern München på hjemmebane ... og tyskerne har ikke tapt eller spilt uavgjort en eneste kamp denne sesongen så langt. Kampen spilles 26. november kl. 21:00 norsk tid.