Arsenal fornøyd med en av de mest kontroversielle VAR-avgjørelsene i Premier Leagues historie

Arsenal leder fortsatt Premier League-racet etter en dramatisk avslutning på kampen mot West Ham, som endte 1-0 til gjestene Arsenal, med det mange kaller den mest konsekvensrike VAR-avgjørelsen i historien, en avgjørelse som kan besegle skjebnen for begge lag i radikalt motsatt retning: Arsenal nærmere ligatittelen, og West Ham nær nedrykk.

Det skjedde med et mål av Callum Wilson for West Ham i kampens siste sekunder, som først ble godkjent og feiret av alle på stadion, mens Arsenal innså at de kanskje hadde kastet bort sin beste sjanse til å vinne ligaen. Men Arsenal-spillerne protesterte, og VAR brukte fire minutter på å se gjennom handlingen, noe som resulterte i at målet ble underkjent på grunn av en tidligere forseelse mot Arsenals keeper David Raya like før målet.

Reaksjonene på sosiale medier og i sportssendinger har vært voldsomme, og mange har sagt at Arsenal hadde benyttet seg av samme taktikk (hjørnespark og dødballer med mange mennesker samlet i målfeltet) og forårsaket lignende fouls som ikke ble avblåst der, og mange har snakket om "ran" og dobbeltmoral.

Men konsekvensene er klare: Hvis Arsenal hadde spilt uavgjort, ville de i praksis ligget likt med Manchester City (City har fortsatt en kamp i hånden), og måtte gå tilbake til uavgjort hvis begge skulle vinne alle sine gjenstående kamper, mens West Ham vil være dømt til nedrykk hvis Tottenham vinner sin kamp i kveld mandag...