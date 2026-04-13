Arsenal har fått et kraftig tilbakeslag i Premier League: Sjansene for å vinne tittelen er nesten halvert

HQ

Arsenal fikk seg en kraftig smell i Premier League-racet denne helgen, da de tapte 1-2 for Bournemouth, mens Manchester City slo Chelsea 3-0. Dermed ligger Arsenal seks poeng foran Manchester City, men City har én kamp i hånden, en kamp mot Crystal Palace som kanskje ikke spilles før i midten eller slutten av mai.

Hvis Manchester City skulle vinne alle sine gjenværende kamper, vil de ha samme poengsum som Arsenal, for begge lagene spiller førstkommende søndag 19. april (16:30 BST, 17:30 CEST). Og City kommer i en mye sterkere form: De slo Chelsea 3-0 på søndag, de slo Liverpool 4-0 i FA-cupen, og de slo Arsenal 2-0 i EFL-cupfinalen.

Ifølge sportsprognosekontoen Polymarkert Sports gis Arsenal nå 56% sjanse til å vinne Premier League, noe som er et fall fra 88% sjanse for en måned siden. Samtidig har Manchester Citys sjanser økt fra 14 % til 43 % siden 15. mars.

Men tatt i betraktning Manchester Citys "vinnertreghet", det faktum at Arsenal også spiller Champions League denne uken, dager før den avgjørende kampen neste helg, og den nylige historien om at Arsenal smuldrer opp i sluttfasen av ligaen, kan gjøre Manchester City til storfavoritt for noen...

Manchester City har også andre konkurranser: De spiller semifinale i FA-cupen 25. april, og hvis de vinner vil de plassere finalen 16. mai. Hvis Arsenal slår Sporting denne uken, vil de ha semifinaler med to kamper mot Atleti eller Barça 28. eller 29. april og 5.-6. mai.

Hvis Manchester City slår Arsenal neste søndag, og begge lagene vinner sine gjenværende kamper, vil tittelen bli tildelt på målforskjell... Hvordan tror du vinner Premier League 2025/26?