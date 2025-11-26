Arsenal hersker i Champions League, PSG og Real Madrid overvinner skremsler, Liverpool synker: alle resultatene på onsdag

HQ

Kampdag 5 i Champions League brakte stor spenning for mange av topplagene på tabellen, og resultatet er at Arsenal blir herskeren av konkurransen: den eneste med 15 poeng, etter å ha vunnet alle kampene og tjent 15 poeng. Det inkluderer å beseire Bayern München 3-1, noe som forårsaket sesongens første nederlag for den tyske klubben.

Det andre ubeseirede laget, Inter Milan, led et hjerteskjærende nederlag i det 93. minutt mot Atlético de Madrid, og tapte 2-1. Paris Saint-German og Real Madrid vant også og ligger øverst på tabellen, men fikk seg noen alvorlige skrammer da PSG måtte komme bakfra to ganger for å ende opp med å vinne 5-3 mot Tottenham, og Real Madrid betalte nesten for sine defensive problemer til tross for Mbappés fire mål mot Olympiakos, som endte med 4-3.

Den mest bitre kvelden var for Liverpool: De gikk på et tungt nederlag 4-1 mot PSV Eindhoven...

Champions League-resultater onsdag 25. november:



Pafos 2 - 2 Monaco



København 3 - 2 Kairat



Olympiakos 3 - 4 Real Madrid



Sporting 3 - 0 Club Brugge



Eintracht Frankfurt 0 - 3 Atalanta



Liverpool 1 - 4 PSV



Atlético Madrid 2 - 1 Inter



Arsenal 3 - 1 Bayern München



PSG 5 - 3 Tottenham



Når spilles de neste Champions League-kampene?

Vi nærmer oss slutten av ligafasen, og det blir bare én kampdag til i år. De spilles mellom 9. og 10. desember, med høydepunkter som Atalanta mot Chelsea, Inter mot Liverpool, Real Madrid mot Manchester City og Club Brugge mot Arsenal.