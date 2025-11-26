Arsenal hersker i Champions League, PSG og Real Madrid overvinner skremsler, Liverpool synker: alle resultatene på onsdag
Arsenal er fortsatt det eneste ubeseirede laget i turneringen.
Kampdag 5 i Champions League brakte stor spenning for mange av topplagene på tabellen, og resultatet er at Arsenal blir herskeren av konkurransen: den eneste med 15 poeng, etter å ha vunnet alle kampene og tjent 15 poeng. Det inkluderer å beseire Bayern München 3-1, noe som forårsaket sesongens første nederlag for den tyske klubben.
Det andre ubeseirede laget, Inter Milan, led et hjerteskjærende nederlag i det 93. minutt mot Atlético de Madrid, og tapte 2-1. Paris Saint-German og Real Madrid vant også og ligger øverst på tabellen, men fikk seg noen alvorlige skrammer da PSG måtte komme bakfra to ganger for å ende opp med å vinne 5-3 mot Tottenham, og Real Madrid betalte nesten for sine defensive problemer til tross for Mbappés fire mål mot Olympiakos, som endte med 4-3.
Den mest bitre kvelden var for Liverpool: De gikk på et tungt nederlag 4-1 mot PSV Eindhoven...
Champions League-resultater onsdag 25. november:
- Pafos 2 - 2 Monaco
- København 3 - 2 Kairat
- Olympiakos 3 - 4 Real Madrid
- Sporting 3 - 0 Club Brugge
- Eintracht Frankfurt 0 - 3 Atalanta
- Liverpool 1 - 4 PSV
- Atlético Madrid 2 - 1 Inter
- Arsenal 3 - 1 Bayern München
- PSG 5 - 3 Tottenham
Når spilles de neste Champions League-kampene?
Vi nærmer oss slutten av ligafasen, og det blir bare én kampdag til i år. De spilles mellom 9. og 10. desember, med høydepunkter som Atalanta mot Chelsea, Inter mot Liverpool, Real Madrid mot Manchester City og Club Brugge mot Arsenal.