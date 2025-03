Arsenal, Madrid, Barcelona, PSG ... når er det kvartfinaler i Champions League?

HQ

Champions League har fullført åttendedelsfinalene, med noen uvanlig lange oppgjør ... og et par spennende (og dramatiske) straffesparkkonkurranser. Etter arbeidet vil de åtte gjenværende lagene få litt tid til å hvile (det blir en retur til landslagene neste uke) før kvartfinalene finner sted i april

For en uke siden spådde vi (basert på resultatene fra den første etappen) hvordan kvartfinalene ville se ut. Og alt gikk som forventet ... bortsett fra Liverpool, som falt hjemme i straffesparkkonkurransen mot PSG.

Arsenal mot Real Madrid: Arsenal vant 7-1 i det første oppgjøret, og selv om de fikk uavgjort mot PSV, vant de 9-3 (!) sammenlagt. Samtidig slo Real Madrid ut Atlético de Madrid etter straffesparkkonkurranse: 1-1 (4-2).

PSG mot Aston Villa: Paris Saint-Germain har mistet stjernene (Messi, Neymar, Mbappé), men de ser sterkere ut enn noensinne etter å ha slått Liverpool, det mest formsterke laget i Europa, i et episk oppgjør. Samtidig knuste Aston Villa Club Brugges drømmer med 6-1 sammenlagt.

Barcelona mot Borussia Dortmund: Med Liverpool borte er Barcelona nå favoritt til å nå finalen på sin side (de ville møtt Bayern eller Inter i semifinalen). Borussia Dortmund slet mot Lille, men vant til slutt 3-2 sammenlagt.

Bayern mot Inter: En europeisk klassiker, der Bayern ryddet all tvil av veien ved å vinne 5-0 sammenlagt over Bayer Leverkusen, mens Inter vant 2-1 over Feyenoord.

Kvartfinalene i Champions League spilles i ukene 8./9. april og 15./16. april.